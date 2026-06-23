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        Haberler Gündem Güncel Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Kaza yapan itfaiye aracı yan yattı: 3 yaralı

        İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu Celaliye mevkisinde, bir yangın ihbarına müdahale etmek için seyir halinde olan itfaiye aracı, aynı istikametteki bir otomobile çarparak devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 19:38 Güncelleme:
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        Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

        Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Celaliye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yangın ihbarına giden itfaiye aracı, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, D-100 Karayolu'nun Ankara istikametini trafiğe kapatarak ulaşımı yan yoldan kontrollü olarak sağladı.

        Kazada yaralanan itfaiye erleri Murat A., Dilşah T. ve Gencay G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunanların yara almadan atlattığı kaza sonrası yaşananlar dron ile havadan görüntülendi.

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