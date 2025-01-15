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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Büyütech'e 250 bin dolar yatırım - Girişimcilik Haberleri

        T3 GSYF'den Büyütech'e 250 bin dolar yatırım

        Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un kamera sistemlerini geliştiren Büyütech, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından kurulan T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan (T3 GSYF) 250 bin dolar yatırım aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:17
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        T3 GSYF'den Büyütech'e 250 bin dolar yatırım
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        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından kurulan T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (T3 GSYF), yerli teknoloji girişimlerinden Büyütech'e 250 bin dolar yatırım yaptı. Bu yatırımın, Türkiye’nin teknoloji ihracatını artırma hedefi doğrultusunda stratejik hamle olarak değerlendirildiği kaydedildi.

        Büyütech, özellikle görüntü işleme, yapay zeka destekli akıllı kamera sistemleri ve otonom araç teknolojileri alanında sunduğu yenilikçi çözümler sunuyor.

        Otomotiv serüvenine yerli elektrikli otomobil markası Togg'un kamera sistemlerini geliştirerek başlayan Büyütech'in şu anda Ford, Stellantis, Hidromek gibi firmalarla geliştirdiği iş ilişkileri bulunuyor.

        Yıllık 800 bin kapasite ile kamera üreten şirket, 2026 yılına kadar bu sayıyı 3 milyon kapasitenin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Büyütech, geliştirmekte olduğu Podar teknolojisi ile otonom araç sektöründe rekabet avantajı sağlıyor.

        2028 yılına kadar 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak halka arz sürecini tamamlamayı planlayan şirket, bu hedef doğrultusunda yenilikçi çözümler geliştirmeye ve Ar-Ge yatırımlarını artırmayı planlıyor.

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