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Haberler Kısayol Aile C ile Başlayan Erkek İsimleri: C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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C ile başlayan erkek isimleri: C harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Doğumdan itibaren aldığımız isimler, ömür boyu üzerimizde taşıdığımız bir kimliktir. Her ismin ise kendine özgü enerjisi vardır. Enerjisini ismin anlamından ve ses bütünlüğünden alır. Erkek bebek bekleyen anne ve babalar, çocuklarına en doğru ismi bulmak için gerekli araştırmaları yapmaya devam ediyor. Türkiye’de C harfi ile başlayan pek çok isim alternatifi bulunmaktadır. Ayrıca C harfi ile başlayan isimler, birbirinden farklı anlamları ile çok fazla tercih edilmektedir. Peki, C ile başlayan erkek isimleri nelerdir? C harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarını merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

C ile Başlayan Erkek İsimleri: C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

C ile Başlayan Erkek İsimleri

C harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, belli dönemlerde internet üzerinden en çok aranan konular arasındadır. Erkek bebek bekleyen ailelerin ilgisini çeken bu konuyu sizler için derledik. İşte C ile başlayan erkek bebeği isim önerileri

C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

  • Cabbar: Kuvvetli ve becerikli kişi
  • Cafer: Küçük çay, akarsu
  • Cahit: Bir şey için çaba gösteren kişi
  • Can: İnsan varlığı, ruh
  • Canalp: Candan olan yiğit
  • Canay: Ay kadar güzel olan
  • Canberk: Sağlam yapısı ile bilinen güçlü kişi
  • Candaş: Can yoldaşı, sevgili, dost
  • Caner: Yürekten sevilen kişi, içten olan
  • Cankut: Kişinin mutluluğu, şanslı, talihli
  • Cansu: Yaşama bağlayan can suyu
  • Cavit: Sonsuz olan, ebedi
  • Celal: Yüce, büyük ve kızgın olan
  • Celil: Yüce
  • Cem: Bir araya gelme, yığılma, toplanma
  • Cemal: Güzel yüzlü
  • Cemil: Yakışıklı erkek
  • Cemre: Su, hava ve toprakta oluştuğu düşünülen sıcaklık
  • Cenap: Kudretli, onurlu
  • Cengiz: Moğol İmparatorluğunun kurucusu
  • Cenk: Savaş
  • Cevahir: Değerli mücevher
  • Cevdet: Olgunluk hali, kusursuzlaşan
  • Ceyhan: Sularını Akdeniz’e döken bir nehir
  • Ceyhun: Tevrat’ta adı geçen cennetin dört nehrinden biri, Orta Asya’da bir akarsu
  • Cezmi: Kesin kararlı olan
  • Cihan: Alem, evren
  • Cihangir: Dünyanın egemeni olan
  • Cihan: Din uğruna savaşan kişi
  • Cihanşan: Şanlı ve şöhretli kişi
  • Civan: Körpe delikanlı
  • Civanşir: Genç aslan
  • Civanmert: Yüce gönlü olan, mert kişi
  • Coşar: Heyecan yapan, heyecanlı
  • Coşkun: Yerinde duramayan, hareketli, heyecanlı
  • Coşkunay: Ay ışığını içinde hisseden, heyecanlı
  • Coşkuner: Coşkun yiğit, yerinde duramayan, kabına sığmayan
  • Cömert: Eli açık, her şeyini paylaşan
  • Cudi: Türkiye’nin bir dağı
  • Cuma: Müslüman aleminin mübarek günü
  • Cumali: Mübarek cuma günü doğan erkek çocuk
  • Cumhur: Halk, topluluk
  • Cura: Uyumlu ses, halk sazı
  • Cüneyt: Askercik, küçük asker,
  • Cüret: Cesaret etme eylemi, atılgan kişi

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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