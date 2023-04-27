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Haberler Kısayol Aile Ç ile Başlayan Kız İsimleri: Ç Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Ç ile başlayan kız isimleri: Ç harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Dünyaya yeni bir bebek getirmek, büyük bir sorumluluğun başlangıcı olsa da hayatta yaşanılan eşsiz bir duygudur. Doğacak bebeğin cinsiyeti, anne ve babalar tarafından öğrenildiğinde, en uygun isim araştırmasına hemen başlanıyor. Geleneksel kız ve erkek isimleri, günümüzde sıklıkla tercih edilse de pek çok anne-baba, bebeği için daha modern, nadir kullanılan ve anlam bakımından bir derinliğe sahip isimleri araştırmak isteyebiliyor.

Ç ile Başlayan Kız İsimleri: Ç Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Türkiye’de Ç ile başlayan kız isimlerinin sayısı oldukça fazla. Ç harfi ile başlayan kız bebek isimlerinde alternatifin fazla olması, ailelerin araştırma konuları arasına girmesini sağlıyor. Peki, Ç harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları nelerdir? Haberimizin devamında Ç ile başlayan kız bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.

Ç ile Başlayan Kız İsimleri

Dünyaya gelen her bebek, ailesinin en değerli varlığıdır. Onun için yapılan tüm hazırlıklar henüz doğmadan tamamlanmış, gelişimi için atılacak her adım ise öncesinde planlanmıştır. Bebeğe verilecek isim, hamilelik haberinin hemen ardından ilk sıralardaki yerini alır. Anne ve baba adayları, dünyaya gözlerini açacak bebekleri için en doğru ismi bulmaya çalışır. Derin araştırmalar sırasında pek çok isim incelenirken, ismin anlamına büyük bir özen gösterilir. Siz de bebeğiniz için isim araştırması yapıyorsanız sizler için hazırladığımız Ç ile başlayan kız isimlerini inceleyebilirsiniz.

Ç Harfi ile Başlayan Kızı İsimleri ve Anlamları

  • Çağ: Belirli bir zaman dilimi
  • Çağan: Mutlu olunan özel bir gün, bayram
  • Çağda: Yeni bir çağa adım atma
  • Çağıl: Durmadan çağlayan suyun sesi
  • Çağıltı: Akarsuyun taşlara ya da kayalara çarparken çıkardığı ses
  • Çağın: Şimşek
  • Çağla: Kayısı, badem ya da erik gibi bazı meyvelerin olgunlaşmamış hali
  • Çağlan: Irmağın denize döküldüğü nokta
  • Çağlar: Şelale
  • Çağlayan: Bir şelalenin ses çıkararak döküldüğü yer
  • Çağnur: Bulunduğu çağa ışık yayan
  • Çağrı: Çağırma, davet etme
  • Çağrınur: Işığa davet eden kişi
  • Çakıl: Deniz kenarlarında bulunan küçük taş parçaları
  • Çalıkuşu: Çalılık yerleri seven kuş
  • Çavlan: Büyük çağlayan
  • Çelen: 1) Tepelerde kar tutmayan nokta. 2) Becerikli. 3) Güzel görünen kişi.
  • Çemenzar: Çimenlik
  • Çeşmiahu: Gözleri güzel olan kişi
  • Çeşmibadem: Badem gözlü
  • Çeşminaz: Süzülen bakış
  • Çeşni: 1) Yiyeceklerin beğenilen aroması, tadı. 2) Küçük miktarda yenilen yiyecek.
  • Çığıl: Baş tacı, başa takılan taç
  • Çırağ: Kandil
  • Çiçek: Suda ya da toprakta yetişen bitkilerin renkli bölümü
  • Çiğdem: Bir bitki türü, kır bitkisi
  • Çiğde: Suyun sığ olan kısmı,
  • Çilay: Ayda bulunan lekeler
  • Çilek: Benekleri olan kırmızı meyve
  • Çilem: Bana ait olan çile, sıkıntı, dert
  • Çiler: Şarkı söyleyen kişi
  • Çilhan: Yüzünde çil olan hükümdar, han
  • Çimen: Bahçede ya da geniş toprak alanlarda doğal yolla yetişen çim, yeşillik
  • Çimnaz: Çok nazlı
  • Çinel / Çiner: Düzgün ve temiz kişi
  • Çiray: Yüz, beniz, yüzde bulunan çizgiler
  • Çise: İnce ince yağan yağmur
  • Çisem: Çiseleyen yağmur
  • Çisel: Hafif hafif yağan yağmur
  • Çiselen: Yağmur damlaları
  • Çisen: Toza benzer şekilde yağan yağmur
  • Çisil: İnce şekilde yağan yağmur
  • Çoğun: Ekseriyetle, genellikle
  • Çolpan: Venüs, Çoban Yıldızı,

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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