AİLELERE HAYATİ DİJİTAL GÜVENLİK UYARISI

Uzmanlara göre, C31K benzeri oluşumlar çocuklara en çok oyun platformları ve kapalı mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşıyor. Bu tür yapılar, ilk aşamada çocuklarda aidiyet duygusu oluşturarak güven kazanıyor; sonrasında ise baskı, tehdit ve yönlendirme ile tehlikeli eylemlere sürükleyebiliyor. Bu nedenle ebeveynlerin, çocuklarının çevrim içi aktivitelerini yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.