Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi: Neden VAR'da devam ediyor?

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, Fenerbahçe karşısında kötü oynadıklarını belirtti.

Rakip karşısında etkisiz kaldıklarının altını çizen Atan, "İstanbul'a gelip Fenerbahçe'yle karşılaşıp suya sabuna dokunmadan oynamaya çalışırsanız böyle olur. Devre arasında oyuncularıma sitemlerimi ilettim. Bana göre penaltı pozisyonuna kadar işler lehimize gibi görünüyordu. İlk bölümde Talisca'nın pozisyonu dışında pozisyon vermedik. Ama penaltıyla beraber ilk yarının sonuna kadar kabus gibi devre oldu. Öz güvenli değildik, çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya getirmedik. Bizim için maç ilk yarıda bitti." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin maçı kazanmayı hak eden taraf olduğunu vurgulayan Atan, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe bugün maçı kazanmayı hak etti ama geçen hafta bizim bir pozisyonumuz vardı, bundan 10 kere daha penaltı. Ama Anadolu takımı olunca hakemler pozisyona bakmıyor. Büyük takım olunca yarışın içinde tutmaya çalışıyorlar. Alma, verme döneminin bu kadar olduğu başka bir dönem hatırlamıyorum. O penaltıyı verip maçı neden buradan oraya götürüyorsunuz. Sarper Barış Saka'ydı sanırım VAR'daki hakem. Hakemliği bize veda ederek bırakmıştı, şimdi VAR'da devam ediyor. Alma-verme dengesi çok düzensiz. İkinci yarıda Fenerbahçe, hafta içindeki maçın yorgunluğu ve skor rahatlığıyla el freni çekti. Biz de daha doğru oynuyormuşuz gibi göründük."

"BAHİS OLAYIYLA BERABER SÜPER LİG'DE EN ÇOK BİZİM CANIMIZ YANDI"

Devre arasında gerekli takviyeleri yapacaklarını belirten Çağdaş Atan, kış transfer döneminin çok zor olduğunu söyledi.

Acilen transfer yapmaları gerektiğine değinen Atan, "Hem sakat hem de cezalı oyuncular var. Bana göre bahis olayıyla beraber Süper Lig'de en çok bizim canımız yandı. Dar rotasyon olduğunu biliyorduk ama 5 haftadır 6 ilk 11 oyuncusu eksik çalışıyoruz. Oyuncularımız maksimumunu vermeye çalışıyor. Oyuncularımdan genel anlamda çok memnunum. Bu hafta galibiyetle tanışıp yola devam edeceğimizi düşünüyorum. Devre arası için halihazırda görüştüğümüz, anlaştık dediğimiz oyuncular var. Umarım kampa yetişirler ve ikinci yarıya daha hazır bir Konyaspor izletebiliriz." açıklamasını yaptı.

Maçın ardından soyunma odasında Yasir Subaşı'nın babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldıklarını belirten Atan, geçmiş olsun dileklerini iletti.