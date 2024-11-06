Çağdaş Atan: Fabrika ayarlarına geri dönmeliyiz

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kopenhag'a konuk olacakları karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Çağdaş Atan, Parken Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına savunma oyuncusu Jerome Opoku ile katıldı.

"DURUMU DÜZELTMEK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ"

Takım olarak kötü bir dönemden geçtiklerini belirten Atan, "Çok güçlü ve tempolu başladığımız, hedeflediğimiz lig formatına kaldığımız Avrupa’da devam ederken ligde de ciddi puan toplayıp tabelanın üst tarafında bulunduğumuz dönemden sonra hafif form düşüklüğü bekliyorduk ama sert ve uzun sürdü. Bunu düzeltmek için yoğun çaba harcıyoruz. Arada hak ederek kaybettiğimiz hem de hak ettiğimiz halde kazanamadığımız maçlar oldu. Celje maçı bizim için kırılma anı gibi oldu, hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ama toparlanacak gücümüz var. Bunun tecrübesini geçen sene 6-7 hafta yaşamıştık, o günlere tekrar geri dönmek istemiyoruz. Oyun anlamında bana göre iyi yapmaya devam ettiğimiz bölümler var ama skor anlamında bir türlü 1-0’ı yakalayamıyoruz. 0-0’ken ya da 0-1’i oynadığımız dönemlerde kırılgan olabiliyoruz. Bunun farkındayız, Konya maçından önce oynadığımız Eyüp maçında takım iyi reaksiyon verdi. Orası bize pozitif şeyler verdi ama Konya maçında bunun devamını getiremedik, bireysel hatalardan goller yedik, 3-2 mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

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"Avrupa için hayallerimiz devam ediyor. Şu anki hedefimiz en azından play-off oynayacak puan barajını yakalayabilmek." sözlerini kullanan Atan, şöyle konuştu:

"Rapid Wien ile birlikte eşleştiğimiz en güçlü takım Kopenhag. Liginde de istikrarlı ilerliyorlar. Bölüm bölüm agresif oynadıkları bölümler var ama rakibin oyununu kabul ettikleri bölümler de var. Topu talep eden, kendi kurallarını sahaya getirmeye çalışan bir takımız, yarında böyle olacak. Tabii ki içinde bulunduğumuz duruma göre bir formasyon değişikliğine gidebiliriz. Biraz daha dinamik, atletik bir takımla sahada olmayı düşünüyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bu durumdan en kısa zamanda çıkacağımızı biliyoruz. Yarın bizim için çok önemli, ardından da Beşiktaş maçı var. İki maçtan iyi sonuçlarla çıkabilirsek milli arada ileriye daha sağlam bakabiliriz. Yarın güzel ve sert bir maç olacak."