Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Son 6 maçın hepsini final gibi oynayacağız - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Son 6 maçın hepsini final gibi oynayacağız

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, çok değerli ve kritik bir maçı kazandıklarını söyleyerek, "Son 6 maçın hepsini final gibi oynayacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:34 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Son 6 maçın hepsini final gibi oynayacağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

        Çok kritik bir maçı kazandıklarını ifade eden Atan, "Çok önemli bir maç kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk dakikadan, son dakikaya kadar istekli ve arzulu oynadılar. 60-70 dakikalık bölümü muazzam oynadık. Erken geriye düşmemize rağmen oyundan hiç kopmadık. Sonuna kadar maçı kazanmak istedik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Çok iyi bir hoca takımına karşı önemli galibiyet aldık. İkili averaj olarak bizden iyiler ama 3 puan alarak ikili averaj durumunu ortadan kaldırdık. İkili averajlarımız Samsunspor, Beşiktaş ve Eyüpspor'dan daha iyi durumda. Olası rakiplerimize karşı ikili ve genel averajda üstünlüğümüz var. Kupadan eleniş şeklimizi bu şekilde telafi edebiliriz. Zor maçlarımız var. Bu periyot içinde bütün maçlar zor. Ligde iddiasız ve amacı olmayan takım yok. Bu da maçların zorluk seviyesini artırıyor. Rakibimizin daha öne 10 kişi kalması gerekiyordu ama Zorbay hoca ikinci sarı kartları kullanmadı. Oyunu kazanmasını bildik. Son 10-15 dakika acı çekerek skoru tutmasını bildik. Bundan sonraki maçlarda Gaziantep FK takımına ve Selçuk hocaya başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "BİZDEN SONRAKİ MAÇIN FENERBAHÇE VEYA GALATASARAY'LA OLMASI HAKEMLERİ TEDİRGİN EDİYOR"

        Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ün performansıyla ilgili yöneltilen soruya ise Atan, "Bana göre maçın gidişatına etki edecek hatalar yapıldı. Özellikle ikinci sarı kart değerlendirmelerinde. Bizler de hata yapıyoruz. Tabii ki hakemler de hata yapıyorlar. Maxi'nin ilk sarı kartı hatalı bir sarı kart. İkinci sarı kartı için doğru sarı kartı vermeyerek hatayı hatayla telafi ediyorsunuz. Selçuk hocayı, teknik direktörleri atmak bu kadar kolay olmamalı. Bizden sonraki maçın Fenerbahçe veya Galatasaray maçının olması hakemleri tedirgin ediyor. Çok enteresan bir ortam var. Biz oyunun içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" diye cevap verdi.

        "SON 6 MAÇIN HEPSİNİ FİNAL GİBİ OYNAYACAĞIZ"

        Takımın mental ve fiziksel olarak çok güçlü olduğundan bahseden Çağdaş Atan, "Yeni oyuncuların aramıza katılmasından sonra bu seviyeye geldik. Bütün oyuncularımın oyunun içerisine girmesi ve sakat oyuncuların tamamen iyileşmesi antrenmanların maç formatında geçmesi bizim için önemli oldu. İnanın kimi oynatsam hiçbir oyuncu, bu oyuncu niye oynuyor demez. O açıdan bir zenginlik yaşadığımızı söyleyebilirim. Ligin son 6 maçlık periyoduna gidiyoruz. O periyodun her maçını final gibi oynayacağız. Başakşehir'in DNA'sında olan Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?