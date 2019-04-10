Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Acun Ilıcalı'nın da yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bazı görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Peki, Çağla Altunkaya kimdir? Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? İşte, Çağla Altunkaya'nın hayatına dair detaylar...

ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Gizemli kadının adı Çağla Ayça Altunkaya olduğu iddia edildi. 20 yaşında olan Altunkaya’nın Yalova’da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi. Çağla Ayça Altunkaya’nın hayatı hakkında çok fazla detay bilinmiyor.