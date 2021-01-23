Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentindeki sert zemin turnuvasında mücadele eden Çağla Büyükakçay ve ortaklık kurduğu Viktorija Golubic ilk turu bye geçti. Büyükakçay/Golubic çifti çeyrek finalde Cristina Bucsa/Reka-Luca Jani ikilisini 6-4, 6-2, yarı finalde ise 2 numaralı seri Naiktha Bains/Rutuja Bhosale çiftini 7-6, 5-7, 11-9 yenerek adlarını finale yazdırdı. 1 saat 42 dakika süren final mücadelesinde Büyükakçay/Golubic tandemi turnuvanın 3 numaralı seri başı En Shuo Liang/Xiaodi You ikilisini 5-7, 6-4, 10-4 ile saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Çağla bu zaferle profesyonel kariyerinin 15. çiftler şampiyonluğunu elde etti.