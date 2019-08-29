Mücadelenin 34. dakikasında James Maddison ile öne geçen Leicester City, 53. dakikada Yoshinori'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve uzatma devrelerine geçildi. 120 dakika sonunda da takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Leicester City, 120 dakikası 1-1 biten maçta Newcastle United'a penaltılarda 4-2 üstünlük sağladı ve İngiltere Lig Kupası'nda 3. tura yükseldi.
Leicester City'de milli stoperimiz Çağlar Söyüncü 120 dakika sahada kaldı.
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