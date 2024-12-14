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        Haberler Spor Futbol İtalya Cagliari: 0 - Atalanta: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Cagliari: 0 - Atalanta: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari sahasında Atalanta'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım Nicolo Zaniolo'nun attığı golle 1-0 kazandı ve üst üste 10. maçını da kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 19:23 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:29
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        Zaniolo galibiyeti getirdi
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        İtalya Serie A'nın 16. hafta karşılaşmasında Cagliari ile Atalanta kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        64'TE GİRDİ 66'DA ATTI

        Oyuna 64. dakikada giren İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 66. dakikada kaydetti.

        Bu sonucun ardından 10 maçtır kazanan Atalanta 37 puana yükseldi. Cagliari ise 14 puanda kaldı.

        Ligin 17. haftasında Cagliari deplasmanda Venezia ile karşılaşacak. Atalanta ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.

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