Caitlin McHugh: Eşim diğer kadınlarla deneme yaptı en sonunda benimle evlendi
Hollywood'un ünlü ismi John Stamos'un kendisinden 20 yaş küçük oyuncu eşi Caitlin McHugh, yaptığı tuhaf sayılabilecek şakayla dikkatleri üzerine çekti
Model ve oyuncu olan Caitlin McHugh, verdiği bir röportajda, 'Full House' (Bizim Ev), 'ER' (Acil Servis), 'General Hospital' ve 'Glee' gibi dizilerle tanınan oyuncu John Stamos ile mutlu evliliğinin sırrını verirken tuhaf sayılabilecek sözleriyle gündeme geldi.
Ünlü çift; 2018’de John Stamos 54, Caitlin McHugh ise 34 yaşındayken evlenmişti.
6 yıldır mutlu bir evlilikleri olan çift, Caitlin McHugh hamileyken evlenmiş, oğulları da düğünden iki ay sonra doğmuştu.
“Birlikte çok zaman geçiriyoruz. Aramızda çok iyi bir iletişim var” diyen Caitlin McHugh, eşi John Stamos için gülerek; “Ama gerçekten, acaba herkesi çoktan aştığı için mi böyle oldu? Ben en sonuncusuydum” yorumunu yaptı.
Caitlin McHugh, 'gönül adamı' diye nitelendirdiği eşinin kendisinden önce birçok kadınla aşk yaşadığını ancak en sonunda kendisini seçerek evlendiğini söyledi.
Eşi John Stamos’un eski aşklarıyla yaşadığı deneyimler sayesinde artık “durulduğunu” ve bu “ömürlük” olmayan ilişkiler sayesinde doğru kararı verecek duruma gelerek kendisini seçmeyi başardığını ima etti.
“Birlikteliğimiz Hollywood için uzun sayılır ama gerçek hayat için değil” diyerek ünlüler dünyasında yapılan evliliklerin ne kadar kısa ömürlü olduğunu vurgulayan Caitlin McHugh ile John Stamos, iki yıldan kısa bir süre flört ettikten sonra 2017'de nişanlanmıştı.
Aynı yılın şubat ayında nikâh masasına oturan çiftin, Nisan 2018'de oğulları Billy dünyaya geldi.
1998 - 2005 arasında ünlü Victoria’s Secret modeli ve oyuncu Rebecca Romijn ile evli kalan Stamos; Paula Abdul, Teri Copley, Leah Marsh ve Denise Richards ile büyük aşklar yaşamıştı.