Çalgı Çengi oyuncuları kimler? Çalgı Çengi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, yapımcılığını ise Cem Yılmaz'ın yaptığı Çalgı Çengi filmi hakkında detaylar haberimizde...

ÇALGI ÇENGİ KONUSU NEDİR?

Salih ve Gürkan, düğün, kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yaparak hayatını kazanan Ankaralı iki teyzeoğludur.İkili, bir gece ikinci sınıf bir düğün salonunda sahne almak için yola çıkarlar. Bodrum katında hazırlanırlarken, yanı başlarında işlenen bir cinayet komik olaylar zincirinin de tetikleyicisi olacaktır.

ÇALGI ÇENGİ OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural - Gürkan

Murat Cemcir - Salih

Erdal Tosun - Nihat Abi

Tuna Orhan - Mafya

Cahit Gök - Mafya

Hazal Kaya - Depoya gelen genç kız

Bora Akkaş - Depoya gelen genç erkek

Hüseyin Elmalıpınar

Soydan Soydaş

Şinasi Yurtsever - Mahmut

Aykut Köseler - Güvenlik Görevlisi

Ceyhun Güneş - Gökmen

İlker Yakut - Semih

Serap Önder - Şengül Teyze

Berfu Öngören - Güvenlik Görevlisinin Karısı

Arif Erkin - Camideki ihtiyar