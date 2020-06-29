Çalgı Çengi oyuncuları kimler? Çalgı Çengi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, yapımcılığını ise Cem Yılmaz'ın yaptığı Çalgı Çengi filmi hakkında detaylar haberimizde...
ÇALGI ÇENGİ KONUSU NEDİR?
Salih ve Gürkan, düğün, kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yaparak hayatını kazanan Ankaralı iki teyzeoğludur.İkili, bir gece ikinci sınıf bir düğün salonunda sahne almak için yola çıkarlar. Bodrum katında hazırlanırlarken, yanı başlarında işlenen bir cinayet komik olaylar zincirinin de tetikleyicisi olacaktır.
ÇALGI ÇENGİ OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural - Gürkan
Murat Cemcir - Salih
Erdal Tosun - Nihat Abi
Tuna Orhan - Mafya
Cahit Gök - Mafya
Hazal Kaya - Depoya gelen genç kız
Bora Akkaş - Depoya gelen genç erkek
Hüseyin Elmalıpınar
Soydan Soydaş
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Aykut Köseler - Güvenlik Görevlisi
Ceyhun Güneş - Gökmen
İlker Yakut - Semih
Serap Önder - Şengül Teyze
Berfu Öngören - Güvenlik Görevlisinin Karısı
Arif Erkin - Camideki ihtiyar
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