Çalgı Çengi oyuncuları kimler? Sorusunun cevabı belli oldu. Dizilerin yayınlanmadığı ikinci haftada bu akşam FOX TV ekranlarında Çalgı Çengi filmi yer alıyor. Peki, Çalgı Çengi filmi yorumları nasıl? Çalgı Çengi filmi, iyi mi kötü mü? Filmi sinemada izleyen vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yorumlarını da dile getirdi.

ÇALGI ÇENGİ OYUNCULARI KİMLER?

Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu Çalgı Çengi filminde başrolleri Murat Cemcir ve Ahmet Kural alıyor. İşte Çalgı Çengi oyuncuları ve karakterleri

MURAT Cemcir: Salih

Ahmet Kural: Gürkan

Erdal Tosun: Nihat Abi

Tuna Orhan: Mafya

Cahit Gök

Şinası Yurtsever

Hazal Kaya: Depoya gelen genç kız

Bora Akkaş - Depoya gelen genç erkek

Soydan Soydaş

Şinasi Yurtsever - Mahmut

Aykut Köseler - Güvenlik Görevlisi

Ceyhun Güneş - Gökmen

İlker Yakut - Semih

Serap Önder - Şengül Teyze

Berfu Öngören - Güvenlik Görevlisinin Karısı

Arif Erkin - Camideki ihtiyar



ÇALGI ÇENGİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çalgı Çengi, 2010 Türkiye yapımı, Selçuk Aydemir'in yönettiği filmdir. Başrollerini Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın paylaştığı film, düğün, nişan gibi organizasyonlarda müzisyenlik yapan iki teyze oğlunun bir cinayete tanık olmasıyla gelişen olayları konu alır. Film, Cem Yılmaz'ın sponsorluğunda gösterime girmiştir.

Salih ve Gürkan, düğün, kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yaparak hayatını kazanan Ankaralı iki teyzeoğludur.İkili, bir gece ikinci sınıf bir düğün salonunda sahne almak için yola çıkarlar. Bodrum katında hazırlanırlarken, yanı başlarında işlenen bir cinayet komik olaylar zincirinin de tetikleyicisi olacaktır.

ÇALGI ÇENGİ FİLMİ YORUMLARI NASIL?

Çalgı Çengi filmini sinemada izleyen filmseverler sosyal medya hesaplarından film ile ilgili iyi mi, kötü mü şeklindeki düşüncelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o yorumlardan bazıları...

*Ben bu filmi düğün dernek filiminden daha başarılı buldum karakterler anadoluda nereye gitseniz görebileceğiniz halktan kişiler özellikle şarkılı bölümleri çok güzeldi murat cemcirin tuhaf dişleri ile konuşması çok komikti ben bu filmi düğün dernek f ilmine göre daha yerel bir hikaye olarak buldum süreside tadında bitiyor eğlenceli bir zaman geçirmek istiyorsanız düğün dernek yerine bu filmi tavsiye ederim.

*Tiplemelerle kurtarmaya çalışmışlar ama senaryo kopuk ve zayıftı. Yardımcı oyuncular kötü performans göstermiş. Baş rol oyuncuları için izledim filmi fakat tat vermedi bana.

*mükemmel bir komedi filmi

*Herhalde "işler güçler" dizisinin en kötü bölümünü izleseydim bu filmden daha iyiydi. 30 bin dolar bütçe ile 6 günde çekilirse olacağı buydu! Filmin tek pozitif objesi Ahmet Kural'dı. Murat Cemcir çok yapmacık ve abartılı oyunculuğu ile sırıttı. Bir de Cemcir'in şarkı söyleme performansı rahmetli Kemal Sunal'ı bile mumla arattı bizlere(!) Hazal Kaya ile Bora Akbaş ise gereksiz konuk oyuncu olmuşlar. Umarım bunlardan ders çıkaran prodüksiyon; çekecekleri çalgı çengi 2'de sinema izleyicisinin beklentilerini karşılar.

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