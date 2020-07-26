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Çalışan annelere destek 300 Euro'ya çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çalışan annelere verilen bakıcı desteğinin 200 Euro'dan 300 Euro'ya çıkarıldığını açıkladı. Söz konusu destek, özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 Euro artırımlı ödenecek

çalışan anne
HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 Euro'dan 300 Euro'ya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Ankara, İstanbul ve İzmir’de hayata geçirilen ‘Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 Euro artırımlı (350 Avro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.

Projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, “Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır” sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler” dedi.

Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirtti. Bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 Avro 2022 yılı için de 350 Avro olacağının mesajını verdi.

Projeye www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabilmektedir.

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