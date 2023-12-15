Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olarak ödenen 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerinden 10 milyon 430 bin çalışmayan emekli yararlanmıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçiler, Bağ-Kur'lu ve çalışan toplamda 4 milyon 689 bin çalışana da emekli 5 bin TL ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklen çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri emekli maaşının alındığı banka hesaplarına yatırılacak. İşte 2023 çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...

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10 MİLYON 430 BİN ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.

Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik." ifadelerini kullanmıştı.