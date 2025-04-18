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        Haberler Ekonomi Enerji Çalışanlara Almanya'da görev yapma olanağı - Enerji Haberleri

        Çalışanlara Almanya'da görev yapma olanağı

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, ortaklarından E.ON'un iştiraki Bayernwerk ile yaptığı iş birliğiyle Türkiye'deki mavi yakalı çalışanlarına yurtdışında görev yapma olanağı veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 10:42 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:43
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        Çalışanlara Almanya'da görev yapma olanağı
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        Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, şirketin yabancı ortaklarından E.ON’un iştiraki Bayernwerk ile iş birliği yaparak Türkiye’deki mavi yakalı çalışanlarına yurtdışında görev yapma olanağı sunuyor.

        Projenin Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ’ın iş gücünü güçlendirmeye, sektörel yetkinlikleri artırmaya ve uluslararası iş birliklerini derinleştirmeye yönelik stratejik vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirildiği belirtildi. Projeye başlangıç aşamasında 20 çalışanla uygulanmaya başlanırken, ilerleyen süreçte daha fazla çalışanın dahil edilmesi hedefleniyor.

        Projenin hayata geçmesini sağlayan imza törenine Enerjisa Dağıtım Şirketlerini temsilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, İnsan, Kültür ve İdari İşler Direktörü Işılay Yüksel Eratay ve İnsan, Kültür ve Gelişim Grup Müdürü Sinem Yorulmaz, Bayernwerk şirketini temsilen ise İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Albert Zettl, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Başkanı Dr. Julia Luxi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikaları Başkanı Arman Bedikian ve İnsan Kaynakları Müdürü Dr. Stefan Burghard katılım gösterdi.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, “Proje çalışma arkadaşlarımızın Almanya’da görev almasıyla sınırlı değil. Programa katılmaya hak kazanan ekip arkadaşlarımız uluslararası bir çalışma ortamında uygulamalı deneyim kazanarak hem profesyonel hem de kültürel anlamda gelişim gösterecek. Edindikleri tecrübeleri ve iyi uygulamaları Türkiye’ye taşıyarak sektörün gelişimine katkı sunacaklar. Böylelikle Türk enerji sektörünün yetkinlik haritasının genişlemesine destek olacaklar” dedi.

        Özsürekci, “Tesis ettiğimiz iş birliği ile iki şirket arasında sadece teknik değil, sosyal gelişimi de ön planda tutmayı hedefliyoruz. Kültürler arası etkileşimi artıran bu iş birliğinin, daha bütünleşik ve yetkin bir iş gücüne ulaşma yolunda önemli bir adım olduğuna yürekten inanıyorum. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak çalışma arkadaşlarımıza yeni bir vizyon kazandırmayı ve sektöre uzun vadeli sürdürülebilir değerler katmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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