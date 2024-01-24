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        Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

        TBMM Genel Kurulunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 22:57 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:57
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        İş hayatını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de
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        Teklifin birinci bölümü üzerinde söz alan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, asgari ücretle çalışanların ve emeklilerin kaderlerine terk edildiğini söyledi. 2002 yılında en düşük emekli maaşının asgari ücretin 1.32 katı olduğunu belirten Gürban, bugün bu rakamın 0.58 olduğunu belirtti. Gürban, "Emeklilerin alım gücü neredeyse yok oldu. İktidarınızda 22 yılda geldiğimiz nokta emeklilerimiz için içler acısı." dedi.

        CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, işsiz vatandaşları desteklemesi gereken İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanıldığını söyledi. Aralık 2023'e kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanmak isteyenlerin sayının 19 milyon olduğunu vurgulayan Ocaklı, bu sayının ancak yarısının fondan yararlandığını belirtti. Ocaklı, "İşsizlerin sadece yüzde 4.4'ü bu fondan yaralanabilmiş. Mademki bu fondan başka yerlere kaynak aktarabiliyorsunuz önce 10 bin lira ile açlığa mahkum edilen emeklilere aktarmakla yeni bir başlangıç yapabilirsiniz." ifadesini kullandı.

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        "YÜZDE 49,25'E ÇIKARILMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

        MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, çalışma hayatının işçi ile işveren haklarının dengeli bir şekilde korunmasının yanında, işin korunmasını da dikkate alan politikalar çerçevesinde tanzim edilmesini gerekli gördüklerini söyledi.

        Kanun teklifiyle, SSK ve Bağkur emeklilerine 5510 sayılı kanunun 55. maddesi kapsamında enflasyon artışına bağlı olarak ocak ayında yüzde 37,6 olarak hesaplanan maaş zammı oranın yüzde 5 ilave artışla toplam yüzde 42,6'ya çıkarılmasının öngörüldüğünü söyleyen Aksu, "Verilecek önerge ile bu zam oranın ilave yaklaşık yüzde 12 artışla memur ve emeklilere uygulanan yüzde 49,25'e çıkarılmasından memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

        "ASGARİ ÜCRETİN ÇOK ALTINDA BİR RAKAM"

        DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, teklifin komisyon sürecinde emeklilere ilişkin yapılacak düzenleme için yoksulluk sınırının baz alınmasını istediklerini belirtti. Sayyiğit, "En düşük emekli maşını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıp bununla övünmek tam anlamıyla vicdansızlıktır, milyonları sefaletle baş başa bırakmaktır." dedi.

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        Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da emeklinin "dişe dokunur bir zam yapılacak mı" diye beklediğini ifade etti. Görüşülmekte olan kanun teklifini eleştiren Çalışkan, "En düşük emekli maşı 7 bin liradan 10 bin liraya çıkarılıyor. Asgari ücretin çok çok altında bir rakam..." değerlendirmesinde bulundu.

        İşsizlik Sigortası Fonun'un kutsal bir emanet, işçinin alın teri olduğunu belirten Çalışkan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kaynaklarının yerinde kullanılmasını istedi.

        Şahsı adına söz alan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, teklifle kısa çalışma ödeneğinde iyileştirmeler yapıldığını söyledi. Asgari ücret desteğinde yeni bir rakamla işverene destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Erdem, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeye ilişkin ise "Cumhurbaşkanımızın desteği ve hükümetimizin çalışması ve bizlerin de vereceği önerge ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammını 37,57'den yüzde 49,25'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Şahsı adına söz alan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da iktidarın sistemi tümden düzeltmek yerine günübirlik çözümlere başvurduğunu söyledi. Kış, "Dün gece ek zam haberi geldi ancak yapılan bir zam değildir. Yapılacak artış emeklilerimizin hiçbir sorununa çare olmayacaktır." dedi.

        Teklifin birinci bölümünün üzerindeki konuşmaların tamamlamasının ardından Genel Kurul'da birinci bölümde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.

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        #çalışma hayatı
        #TBMM
        #haberler
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