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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den "geçici işçi düzenlemesi" açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz, bu mesele tarihe karışacak" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den
AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile staj mağdurlarının ortaya çıktığı" dile getirilerek değerlendirmesi sorulan Bilgin, "Staj mağduru, kavramı doğru değil, staj mağduru yok. Çünkü prim yatırmayanlar, prim yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim? Kendi adlarına sigorta primini yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Staj bir eğitimdir, kavramları doğru kullanalım." diye konuştu.

Geçici işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya Bilgin, "Düzenleme şu anda Meclis'te. Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya dosya önümüzde ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT'den sonra geçici işçiler demiştik, şimdi geçici işçiler meselesi inşallah Meclisimizin vereceği kararla kapanıyor. Geçici işçiler meselesi tarihe karışacak." karşılığını verdi.

Bilgin, Meclis Başkanlığına sunulması öngörülen geçici işçilere yönelik kanun teklifinin içeriğine yönelik soru üzerine, "Devlette norm kadrolar var, bir de geçici işçiler var. Devletin, norm kadroya eleman alırken kıdem sırasına göre mevcut geçici işçilerden almasını önerdik. Şart; çalışma süresi, en kıdemli olanlar alınsın." ifadelerini kullandı.

"Geçici işçilere yönelik çalışma süresinde alt sınır olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Bilgin, "Sınır yok, sıraya koysun, en kıdemliden başlayarak alsın. Mevcut geçici işçilerin de uzun süre, 11 ay, 29 gün çalıştırılmasını önerdik." bilgisini verdi.

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