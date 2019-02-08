Kurum tarafından çalışmalarına devam edilen Cibuti'deki Ambouli Dostluk Barajı ile hem iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi hem de su alanında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Başkent Cibuti'yi taşkınlardan koruması ve içme suyu sağlaması amaçlanan barajın inşası için gerekli bütün etüt ve proje çalışmaları tamamlanırken, inşaat çalışmalarında da önemli bir aşamaya gelindi.
Toplam 62 iş makinesi ve ekipman sahada faaliyet gösteririken, şantiyede 35'i Türk, 15'i Etiyopyalı ve 62'si yerel olmak üzere toplam 112 personel çalışıyor. Baraj gövdesinde 335 bin metreküp kazı imalatı yapılırken, derivasyon tüneli betonarme imalatları, kazı dolgu ve tüm enjeksiyon imalatları da tamamlandı.
YÜZDE 64 GERÇEKLEŞME SAĞLANDI
Çalışmalar kapsamında toplamda 825 bin metreküp dolgu imalatı yapılarak yüzde 64 gerçekleşme sağlandı.
Barajın su tahliyesi için kullanılan dolu savakta 190 bin metreküp kazı imalatına odaklanılırken, yüzde 26 gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.
Baraj gövdesi dolgu imalatları, dolu savak kazı ve betonarme imalatları çift vardiya olarak sürdürülüyor. Baraj gövdesi dolgu çalışmalarının ise 31 Mart 2019'da tamamlanması hedefleniyor.
İki ülke arasında imzalanan "Su Alanında İşbirliği Anlaşması" esas alınarak, Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkentteki Ambouli Nehri üzerine baraj projesi yapımı konusunda mutabık kalınmıştı.
DSİ tarafından Ambouli havzasında, Ambouli Dostluk Barajı'nın yapım işi projelendirildi. Baraj inşası için 24 Nisan 2017'de yer teslimi yapıldı.
Temelden 71 metre yükseklikte inşa edilecek barajın aktif depolama hacmi 14 milyon metreküp olacak. Baraj, kil çekirdekli dolgu baraj tipinde inşa ediliyor.
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