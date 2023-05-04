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Calvo'dan Beşiktaş açıklaması!

Konyaspor'un stoperi Francisco Calvo, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından açıklamalarda bulundu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Calvo'dan Beşiktaş açıklaması!

    Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Francisco Calvo, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği yönünde haberler çıkması üzerine ülkesinde bir açıklama yaptı.
  • Calvo'dan Beşiktaş açıklaması!

    Teletica Deportes'e konuşan Calvo, şunları söyledi:
  • Calvo'dan Beşiktaş açıklaması!

    "Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğine yönelik haberlerin çıkması beni mutlu ediyor. Ancak şu anda Konyaspor'a konsantre olmuş durumdayım. Eğer teklif gelirse, menajerimle birlikte bunu analiz ederim."
  • Calvo'dan Beşiktaş açıklaması!

    "Konyaspor ile 1 yıl daha kontratım var. Şimdi sadece bu sezonu en iyi ve en güçlü şekilde bitirmeye odaklandım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz." 

     
  • Calvo'dan Beşiktaş açıklaması!

    KONYASPOR VE KAPNATNLIK SÖZLERİ

    "Gittiğim her takımda elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Eğer liderlik veya benzeri bir şey yapıyorsam, bunu her kulüpte de yapmaya çalışıyordum zaten." 

     
  • Calvo'dan Beşiktaş açıklaması!

    CALVO'NUN KARİYERİ

    Konyaspor'un ABD takımlarından San Jose'den 495 bin euro bonservis bedeliyle Temmuz 2022'de transfer ettiği Calvo, bu sezon 33 kez Konyaspor formasını terletip 4 gol attı.
  • Calvo'dan Beşiktaş açıklaması!

    2013'te Nordsjaelland ile kısa süreli bir Avrupa deneyimi yaşayan Calvo, Avrupa'ya ikinci kez Konyaspor ile transfer oldu.

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