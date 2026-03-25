        Haberler Sağlık Cam kemik ve skolyoz hastası Zeynep Duru'nun hayali sahnede piyano çalmak | Sağlık Haberleri

        Cam kemik ve skolyoz hastası Zeynep Duru'nun hayali sahnede piyano çalmak

        Adana'da cam kemik hastalığı ve skolyozla (omurga eğriliği) mücadele eden 13 yaşındaki Zeynep Duru Topla, gönül verdiği piyanoyla sahnede performans sergilemeyi hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 22:32
        Cam kemik ve skolyoz hastası Zeynep Duru'nun hayali sahnede piyano çalmak
        Sultan ve Mustafa Topla çiftinin ikinci çocuğu Zeynep Duru, doğuştan gelen hastalıkları nedeniyle ilkokulu evde gördüğü eğitimle tamamlayıp TOKİ Köprülü Ortaokuluna başladı.

        Zeynep Duru, müziğe ilgi duyması üzerine ailesinin yönlendirmesiyle piyano dersi almaya başladı.

        Tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen çocuk, sağlık sorunlarının artmasıyla kursu bırakmak zorunda kaldı.

        Zeynep Duru'nun hayalinin yarım kaldığını öğrenen müzik öğretmeni Bilge Nur Aktürk, okul yönetiminin desteğiyle eğitim kurumuna piyano kazandırdı.

        Okulda yaklaşık 6 ayda piyano çalmayı öğrenen Zeynep Duru, müzik öğretmeni olmayı ve sahneye çıkıp performans sergilemeyi istiyor.

        "PİYANO BENİ MUTLU EDİYOR VE DUYGULANDIRIYOR"

        Zeynep Duru Topla, cam kemik ve skolyoz hastalığı nedeniyle gününün büyük bölümünü ev ve okulda geçirdiğini söyledi.

        Piyano sevgisi sayesinde yaşama tutunduğunu dile getiren Zeynep Duru, "Piyanoyu çok iyi çalıyorum, daha da iyi olacağım inşallah. Piyanoyu çok seviyorum. Her tuşta ayrı bir özellik var ve ben hepsini biliyorum" dedi.

        Zeynep Duru, piyano çalmanın iyi hissettirdiğini belirterek, "Piyano beni mutlu ediyor ve duygulandırıyor. Piyano öğretmeni olmayı hayal ediyorum. Konserler vereceğim, festivaller düzenleyeceğim" diye konuştu.

        Anne Sultan Topla da kızının azmiyle gurur duyduğunu anlattı. Kızının en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Topla, "Zeynep, piyanonun başına geçtiği zaman her şeyi unutuyor. Onu çaldığı zaman başka aleme gidiyor gibi hissediyorum. Çok güzel çalıyor. Çok mutlu ve gururluyum. Kızımın daha iyi olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

        "EN BÜYÜK HAYALİ TEK BAŞINA ÇIKIP KONSER VERMEK"

        Müzik öğretmeni Bilge Nur Aktürk de Zeynep Duru'nun başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Zeynep Duru'da hiçbir şekilde pes etme yok, sonuna kadar kararlı şekilde elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ben de bu azmi ve kararlılığını gördükten sonra onunla bu yolda ilerlemek için elimden geleni yapıyorum. Zeynep Duru'nun en büyük hayali, tek başına çıkıp konser vermek. Müzik öğretmeni olmayı çok istiyor ve bu beni çok gururlandırıyor. Ona bu şekilde bir rol model olduğumu görmek beni çok mutlu ediyor."

        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
