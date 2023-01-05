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Camdaki Kız yeni bölüm bugün var mı, neden yok?

Camdaki Kız dizisi son bölümü ile ekranlara damga vurdu. Final sahnesinde hayatını kaybeden Feride, yıkılan ve kararsızlıklar içinde kalan Nalan ile heyecanlı anlara sahne olan Camdaki Kız'ın bugün olup olmadığı merak ediliyor. İşte Camdaki Kız yeni bölüm tarihi...

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  • Camdaki Kız yeni bölüm bugün var mı? Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? 5 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı

    Camdaki Kız dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin heyecanlı son bölümünün ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? İşte Camdaki Kız yayın tarihi ile 5 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı...
  • Camdaki Kız yeni bölüm bugün var mı? Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? 5 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı

    CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi bu akşam yayın akışında yer almıyor.
  • Camdaki Kız yeni bölüm bugün var mı? Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? 5 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı

    CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız yılbaşı arası nedeniyle 1 hafta ekranlarda olmayacak. Camdak Kız dizisinin yeni bölümü ise 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00'da ekranlara gelecek.
  • Camdaki Kız yeni bölüm bugün var mı? Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? 5 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI (5 OCAK PERŞEMBE)

    07:00

    Sihirli Annem

    09:00

    Neler Oluyor Hayatta?

    11:00

    Hayat Şarkısı

    13:00

    Gelinim Mutfakta

    16:00

    Aşk ve Umut

    17:00

    Hicran

    18:30
  • Camdaki Kız yeni bölüm bugün var mı? Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? 5 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı

    Kanal D Ana Haber

    20:00

    Yaşamak Güzel Şey

    22:15

    Yaşamak Güzel Şey (Tekrar)

    00:15

    O Kız

    02:45

    Gelinim Mutfakta (Tekrar)

    05:15

    Kavak Yelleri

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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