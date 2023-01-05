Camdaki Kız dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin heyecanlı son bölümünün ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Camdaki Kız bugün var mı, neden yok? İşte Camdaki Kız yayın tarihi ile 5 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı...