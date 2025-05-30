Çamlıca Kulesi 2.3 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi’nin 4 yıldır İstanbul’un simge yapılarından biri olarak hizmet verdiğini kaydetti.

Çamlıca Kulesi’nin lale formunda inşa edildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli bir yapı olduğunu da dile getirdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

“Betonarme gövdesi 201 metre, çelik anteni ise 168 metre uzunluğunda olan kule, deniz seviyesinden toplam 587 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek noktasıdır. Yaklaşık 30 bin 150 metrekarelik alanda inşa edilen kulede ileri mühendislik teknikleri kullandık. 58 metre çapında ve 21 metre derinliğindeki betonarme çekirdek, zeminin altına inerek yapıya sağlam bir temel oluşturuyor. Toplamda 49 kattan oluşan kulede, seyir terasları, restoranlar ve lounge alanları yer alıyor.”

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Çamlıca Kulesi’nde ziyaretçilere çeşitli deneyimler sunduklarını belirten Uraloğlu, “İstanbul’u farklı bir açıdan keşfetmek isteyenlerin ilk durağı Seyir Terası’nda tarihi yarımadanın silueti, boğazın zarafeti ve doğal güzellikler, tek bir çerçevede birleşiyor. Seyyah360 ise ziyaretçileri interaktif bir görsel tura çıkarıyor. Hezârfen Ahmed Çelebi’nin gözünden İstanbul’un kültürel mirasını ve simgelerini keşfetme fırsatı sunuyor.” ifadelerini kullandı.