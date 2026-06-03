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        Haberler Bilgi Magazin Can Polat kimdir, öldü mü, öldürüldü mü, neden öldü? Can Polat Dilan ve Engin Polat'ın neyi oluyor? Son dakika haberleri

        Can Polat kimdir, öldü mü, neden öldü? Can Polat Dilan Polat'ın neyi oluyor?

        İzmir'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda, Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşananların ardından Dilan Polat, Instagram üzerinden açtığı canlı yayında Can Polat'ın vurulduğunu ifade ederek yardım çağrısında bulundu. Olay kısa sürede gündem olurken, Can Polat'ın kim olduğu ve hayatını kaybetmesine neden olan detaylar merak edilmeye başlandı. Peki Can Polat kimdir, neden hayatını kaybetti, Dilan Polat'ın neyi oluyor? İşte olayın tüm ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 16:24 Güncelleme:
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        İzmir’de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Dilan Polat’ın sosyal medyada yaptığı canlı yayınla yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi. Saldırının detayları ve Can Polat’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Can Polat kimdir, neden öldü, Dilan Polat'ın nesi oluyor? İşte son gelişmeler haberimizde...

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        DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'A SİLAHLI SALDIRI!

        İHA'daki habere göre olay; bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

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        CAN POLAT ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

        Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilen ve aynı zamanda çiftin korumalığını yapan 37 yaşındaki Can Polat, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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        CAN POLAT KİMDİR?

        Can Polat'ın Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması aynı zamanda eşi Engin Polat'ın ise amcasının oğlu olduğu biliniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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