İzmir’de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Dilan Polat’ın sosyal medyada yaptığı canlı yayınla yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi. Saldırının detayları ve Can Polat’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Can Polat kimdir, neden öldü, Dilan Polat'ın nesi oluyor? İşte son gelişmeler haberimizde...