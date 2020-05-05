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Çanakkale'de 2000/1 tertip 3. Dönem acemi erler birliklerine gönderildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 3. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığında acemi eğitimlerini tamamlayan ve yeni birliklerine dağıtımları koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen 2000/1 tertip erler, sürecin sona ermesinin ardından yeni birliklerine gönderildi

koronavirüs
AA

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığında acemi eğitimlerini tamamlayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerinde kalmaları kararlaştırılan 2000/1 tertip 3. Dönem 975 acemi er için seyahat izin belgeleri hazırlandı.

AA'nın haberine göre askerler, koronavirüs tedbirleri de uygulanıp maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak kumanyaları da verilerek seyahat etmeleri sağlanıp otobüslerle görev yapacakları yeni birliklerine gönderildi.

Acemi eğitimlerini yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerinde yeminlerini icra eden acemi erlerin yeni birliklerine dağıtımları, salgın tedbirleri kapsamında ertelenmişti.

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