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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de feribot seferleri iptali | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

        Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:37
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        Çanakkale'de feribot seferleri iptali
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Gestaş'ın açıklamasına göre, Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 15.00, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi.

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