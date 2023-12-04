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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de tefeci operasyonu: 14 gözaltı

        Çanakkale'de tefecilik ve suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:15
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        Çanakkale'de tefeci operasyonu: 14 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "tefecilik" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma2 suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve fişek, delici-kesici ve yaralayıcı aletler ile farklı şahıslara adına kayıtlı çek, senet, tapu, araç ruhsatları ele geçirildi.

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