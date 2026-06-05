Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Çanakkale'de yangın: 6 kişi hastanelik oldu

        Çanakkale'de yangın: 6 kişi hastanelik oldu

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 00:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 kişi hastanelik oldu

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Apartmanı saran dumanı fark eden bina sakinleri, dışarıya çıktıklarında bodrum katındaki yangını fark etti.

        İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle apartmanın terasına çıkan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen çatıdaki 4 kişi ve onlara yardım etmek isteyen 2 vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangın, üst katlara sıçramadan itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı

        CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısı saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde başladı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!