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        Gün batımını seyrederken 32 metreden düşüp ölen kadının sevgilisi tutuklandı

         ÇANAKKALE'de Bozcaada'nın Polente Burnu'na, erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile gün batımını seyretmeye giden Yeşim Demir'in (39) düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Gürsu, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:20
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        Gün batımını seyrederken 32 metreden düşüp ölen kadının sevgilisi tutuklandı
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         ÇANAKKALE'de Bozcaada'nın Polente Burnu'na, erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile gün batımını seyretmeye giden Yeşim Demir'in (39) düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Gürsu, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Olay, 7 Temmuz'da, Bozcaada ilçesinde meydana geldi. İlçede tatil yapan Yeşim Demir ile erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu, 6 Temmuz akşamı 34 KU 1952 plakalı otomobille Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti. Rüzgar gülleri ve güneşin batışını seyreden ikili, iddiaya göre, uçurum kenarında alkol aldı. Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık görevlilerinin 45 dakika kalp masajı yaptığı Demir kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Nizamettin Gürsu, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede yurt dışı yasağı koyulup, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda olay yerinde elde edilen deliller ışığında Nizamettin Gürsu, Sakarya'da tekrar gözaltına alındı. Çanakkale'ye getirilen Gürsu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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