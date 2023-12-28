Çanakkale'de ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçaklanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçaklanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Mahallesi Kaymakam Hasan Bey Sokak'ta, Birkan P. (19) ile ağabeyi Furkan P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İki kardeş daha sonra sokaktaki bir restorana girerek kavga etti.

Furkan P. elindeki bıçakla kardeşi Birkan P'yi kalbinden ve göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Birkan P'yi Biga Devlet Hastanesine kaldırdı.

Furkan P, polis ekiplerince gözaltına alındı.