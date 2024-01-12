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        Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri, 30 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:24
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        Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri, 30 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alemşah köyü yakınında 16 BBY 128 plakalı kamyonda 6'sı kadın,12'si çocuk 30 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

        Yakalanan Afganistan uyruklu bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Söz konusu araç, yediemin otoparkına çekildi.

        Araçta bulunan H.Ö. ve M.C.Ö. ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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