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        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale açıklarında 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 21:56 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:56
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        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale açıklarında 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında ilerleyen fiber karinalı lastik bot tespit etti.

        Bölgeye sevk edilen "TCSG-308" sahil güvenlik gemisi ile "KB-5" botu ekipleri, fiber karinalı bottaki 6'sı çocuk Afganistan uyruklu 18 göçmeni kıyıya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Operasyonda, Azerbaycan uyruklu şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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