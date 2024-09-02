Çanakkale Kültür Yolu Festivali törenle başladı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali açılışına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Sayın İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, açılışta yaptığı konuşmada; “Çanakkale'nin yerli

ve yabancı turistler için güzel bir destinasyon olduğunu belirterek, "Birbirinden farklı birçok etkinlikle, konser organizasyonuyla yine bir aradayız. Çanakkale&'ye ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İyi seyirler, iyi gezmeler diliyorum"diye konuştu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise festivalin Çanakkale’nin sahip olduğu zenginliklerin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, ilin kültür ve sanat alanındaki potansiyelinin bu sayede ortaya çıktığını ifade etti. Toraman; "Bakanlığımıza, başta sayın bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese, bütün Çanakkaleli

hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu sene çeşitli etkinlikler yapılacak ve bu bir haftalık sürede

eminim hem Çanakkale'de oturan hemşehrilerimiz hem de civar illerden gelecek misafirlerimiz güzel vakit geçirecek. Bu festival bir marka artık. Bu markanın Çanakkale'de faaliyet yürütmesi de bizim için gurur verici. İnşallah aynı güzellikte devamı da gelir" dedi.