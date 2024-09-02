Çanakkale Kültür Yolu Festivali törenle başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı Çanakkale oldu. Çanakkale Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun katılımıyla, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleşen törenle başladı
Çanakkale Kültür Yolu Festivali açılışına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Sayın İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün katıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, açılışta yaptığı konuşmada; “Çanakkale'nin yerli
ve yabancı turistler için güzel bir destinasyon olduğunu belirterek, "Birbirinden farklı birçok etkinlikle, konser organizasyonuyla yine bir aradayız. Çanakkale&'ye ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İyi seyirler, iyi gezmeler diliyorum"diye konuştu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise festivalin Çanakkale’nin sahip olduğu zenginliklerin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, ilin kültür ve sanat alanındaki potansiyelinin bu sayede ortaya çıktığını ifade etti. Toraman; "Bakanlığımıza, başta sayın bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese, bütün Çanakkaleli
hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu sene çeşitli etkinlikler yapılacak ve bu bir haftalık sürede
eminim hem Çanakkale'de oturan hemşehrilerimiz hem de civar illerden gelecek misafirlerimiz güzel vakit geçirecek. Bu festival bir marka artık. Bu markanın Çanakkale'de faaliyet yürütmesi de bizim için gurur verici. İnşallah aynı güzellikte devamı da gelir" dedi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de, 9 gün boyunca insanları
sanata, kültüre, müziğe doyuran festivalde 3 yaşından 90 yaşına kadar herkesin kendisinden bir parça bulabildiğinden bahsetti. Yaz turizminin sonuna yaklaşıldığı, şehir dışındaki üniversite öğrencilerinin henüz gelmediği ara dönemde festivalin Çanakkale dinamiklerine büyük takviye olduğunu belirten Kaşdemir; "Şehirdeki, restoranlardaki kalabalığın ve otellerde yer kalmamış olmasının, festivalin yapılış amacına uygun olduğunu düşünüyoruz. Çanakkalelileri bu festivalde mutlaka görmek istiyoruz. Sabah başlayacak etkinlikler geceye kadar devam edecek" açıklamasında bulundu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve beraberindeki heyet açılış sonrası; Anadolu
Hamidiye Tabyası’ndaki 'Anmak - Anlatmak Çanakkale 1915" sergisini, Mahal Sanat Galeri’deki 'Taşa - Toprağa Övgü' sergisini, Mahal Sanat Stüdyo’daki 'Coğrafya Geleneğin Kaderi: Çanakkale' sergisini, Eski Kilise’deki Refik Anadol’un 'Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları' dijital sergisini, Korfmann Kütüphanesi’ndeki 'Naci El-Ali’den Hanzala' sergisini, Çanakkale Evi’ndeki 'Porselene Giden Yolda Mavi-Beyaz' sergisini, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’ndeki "Kaz Dağları’nın Çiçekleri: İpekten Sanata" sergisini ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’ndeki 'Çiçeklere Övgü: Hikea ya da Yeryüzü' sergisini ziyaret etti.
Festival etkinlikleri kapsamında, Yeni Kordon bölgesinde bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Bando
takımının müzikleri ile Türk bayraklarıyla yürüyen yüzlerce kişi renkli görüntüler oluşturdu.
Yürüyüşe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan
Gider, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan,
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu
Festivalleri Direktörü Selim Terzi, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün,
Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürü Ergun Çağman Esirgemez, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu katıldı. Kortej yürüyüşü Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda sona erdi. Protokol sonrasında Çocuk Köyü etkinliklerini ziyaret etti.
6 bin 500 yıllık eser artık ait olduğu topraklarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen yıl ABD'den iadesi sağlanan yaklaşık 6 bin 500 yıllık Orta Kalkolitik dönem mermer Kilya tipi idol, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Troya Müzesi'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Milattan Önce 4500 yılına ait tarihi eserin geçen
yıl ABD’den iade edildiğini belirterek; "Sayın Bakanımızın görev aldığı yıllar içerisinde yurt dışından
birçok eseri getirme fırsatı bulduk. Vatanına geri dönen eserlerimizi sergilemek, kültürel mirasımızı,
coğrafyamızda yaşam sürmüş tüm medeniyetlere ait eserlerimizi tekrar buraya getirmek bizi son
derece mutlu ediyor" dedi.
Çanakkale'de yaşayan 10 yaşındaki Onur Özcan Çimen’in hikâyesi de Troya Müzesi’nde duygulu
anlara sahne oldu. Çimen, evinin bahçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık sikke bularak, onun bir
tarihi eser olduğunu anlayıp Troya Müzesi yetkililerine teslim etmişti. Türkiye'nin en küçük tarihi eser bağışçısı Çimen’e bu onurlu davranışı için teşekkür eden Batuhan Mumcu, küçük çocuğa bir hediye verdi.