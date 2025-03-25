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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi imha edildi | Son dakika haberleri

        Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi imha edildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, mezarlık kazısı sırasında bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi imha edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 04:30 Güncelleme: 25.03.2025 - 04:30
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        Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi imha edildi
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        Gelibolu ilçesine bağlı Ocaklı köyünde bir mezar kazısı çalışmasında patlamamış top mermisi bulundu. Köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. DHA'nın haberine göre; yapılan incelemede top mermisinin Çanakkale Savaşları’ndan kalma olduğu tespit edildi.

        Top mermisi bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

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        #Çanakkale
        #haberler
        #gelibolu
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