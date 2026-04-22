Canan Karatay: Stresten dişlerim döküldü
Prof. Dr. Canan Karatay, 47 yıllık hayat arkadaşı Dr. Ali Başak Karatay'ın vefatının ardından yaşadığı zorlu süreci anlattı
Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:23
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıl eşi Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybetmişti. Daha önce, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum" diyen Karatay, büyük acının ardından yaşadıklarını anlattı.
'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk olan Karatay, "Eşim hastanedeyken yaşadığım yoğun stres nedeniyle üst dişlerim döküldü, o dönemde hızla kilo verdim" sözleriyle yürek burkan bir itirafta bulundu.
