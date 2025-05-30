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        Haberler Müzik Candan Erçetin ile Barcelona Gipsy Balkan Orchestra buluştu

        Candan Erçetin ile Barcelona Gipsy Balkan Orchestra buluştu

        Candan Erçetin ile Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:49
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        Harbiye'de Balkan rüzgarı
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        Candan Erçetin ile Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda buluştu. İlk kez aynı sahnede bir araya gelen Erçetin ile BGBO, izleyenlere Balkan coşkusunu yaşattı.

        Yoğun alkışlarla iki kez bis yapan Candan Erçetin ile Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, sevenlerine Türk ve Balkan şarkılarından oluşan bir repertuarla seslendi.

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        #Candan Erçetin
        #Barcelona Gipsy Balkan Orchestra
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