Candan Erçetin ile Barcelona Gipsy Balkan Orchestra buluştu

Candan Erçetin ile Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda buluştu. İlk kez aynı sahnede bir araya gelen Erçetin ile BGBO, izleyenlere Balkan coşkusunu yaşattı.

Yoğun alkışlarla iki kez bis yapan Candan Erçetin ile Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, sevenlerine Türk ve Balkan şarkılarından oluşan bir repertuarla seslendi.