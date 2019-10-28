Caner bu kez alkış aldı

Beşiktaş'ta kötü gidişat Galatasaray derbisi ile sona ererken takımın gösterdiği performans taraftarları da oldukça mutlu etti.

Avrupa Ligi'nde oynanan Braga maçındaki yoğun protestolardan nasibini alan isimlerden olan Caner Erkin de alkış alan isimlerin başında geldi. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golün asistini yaparken bu sezon Süper Lig'de 4. gol pasını vermiş oldu. Geçtiğimiz sezon 28 maçta sadece 1 asist yapan Caner, şimdiden bu rakamı 4'e taşırken takımının da en çok gol pası veren isim olmayı başardı. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic'in 3 asisti bulunuyor.