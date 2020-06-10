Caner Çalışır kimdir? sorusu gündem konusu oldu. Kerimcan Durmaz’ın da yakın arkadaşı Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı.

Caner Çalışır, O Hayat Benim, Ulan İstanbul ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerde de rol almıştır. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmıştır.

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Radyo ve televizyon mezunu Caner Çalışır ilk olarak Vine üzerinden paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekti. Komedyen Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış olan ünlü DJ, Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız gibi isimlerle olan yakın arkadaşlığı ile biliniyor.

Sosyal medya fenomenlerinden olan ve Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı olan Caner Çalışır geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.

Çalışır’ın 2016 yılında da çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilmişti.