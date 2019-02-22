Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz

Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci, geçtiğimiz gün Etiler’de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Hayli keyifli olan Şekerci, evini değiştirdiğini ve alışveriş yaptığını söyledi