Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz

Giriş: 22.02.2019 - 14:41 | Güncelleme:  

Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci, geçtiğimiz gün Etiler’de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Hayli keyifli olan Şekerci, evini değiştirdiğini ve alışveriş yaptığını söyledi

  • 1Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Caner Cindoruk ile sürekli ayrıldığı haberlerine değinen Selin Şekerci, "Biz sosyal medyadaki fotoğraflarımızı altına gelen yorumlardan dolayı kaldırdık ve insanlar 'ayrıldılar' dedi. Hayır, her şey yolunda. Biz çok iyiyiz" ifadelerini kullandı. 

  • 2Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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    Sürekli ev değiştirdiğini belirten oyuncu, "Caner Bey ile birlikte yaşar mısınız?" sorusuna, "30 yaşındayım. Bu saatten sonra evlenmeden adam evime giremez" açıklamasını yaptı.

  • 3Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 4Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 5Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 7Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 8Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 9Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 10Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 13Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 14Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 15Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 16Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 17Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 19Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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  • 23Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci: Her şey yolunda, biz çok iyiyiz - Magazin haberleri
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