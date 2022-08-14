Caner Cindoruk: Senaryo çalışmalarım var

"Senaryo çalışmalarım var" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu Caner Cindoruk, geçtiğimiz gün Levent'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cindoruk, yeni projeleri için yoğun tempoda çalıştığını söyledi.

42 yaşındaki oyuncu, "Tiyatro oyunumuz var Adana'da bir de Moda sahnesinde. Yeni şeyler okuyoruz, yakın zamanda çok güzel şeylerle görüşeceğiz." diye konuştu.

Tiyatro oyunlarının ikisinin de komedi olduğunu söyleyen Cindoruk, ayrıca senaryo yazmak istediğini ifade etti. Ünlü isim, "Senaryoyla ilgili çalışmalarım var, yakın zamanda onunla ilgili bilginiz olur." dedi.