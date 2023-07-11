Caner Erkin Eyüpspor'da
Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. 34 yaşındaki sol bek, İstanbul ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 11.07.2023 - 21:34
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli futbolcu Caner Erkin'i transfer etti.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, 2023-2024 transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı." denildi.
Geçen sezon Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.