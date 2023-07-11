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        Caner Erkin Eyüpspor'da

        Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. 34 yaşındaki sol bek, İstanbul ekibi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 21:34
        Caner Erkin'den sürpriz imza
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        Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli futbolcu Caner Erkin'i transfer etti.

        Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, 2023-2024 transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı." denildi.

        Geçen sezon Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

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