Caner Erkin ile Şükran Ovalı Erkin'den kızlarına mesaj

14.08.2018 - 13:44 | Güncelleme:

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile hamile eşi Şükran Ovalı romantik pozlar verdi. Doğuma sayılı günler kala ünlü çift sosyal medya üzerinden kızlarına seslendi

  • 1 Futbolcu Caner Erkin ve hamile eşi Şükran Ovalı Erkin’den kızları Mihran Ela'ya mesaj - Magazin haberleri
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    Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de dünyaevine girmişti.

  • 2 Futbolcu Caner Erkin ve hamile eşi Şükran Ovalı Erkin’den kızları Mihran Ela'ya mesaj - Magazin haberleri
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    Erkin çifti evliliklerinin birinci yılında çocuk sahibi olacaklarını duyurmuştu. Doğuma sayılı günler kala ünlü çift söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Canımsın Sen' şarkısıyla kızılarına seslendi.

  • 3 Futbolcu Caner Erkin ve hamile eşi Şükran Ovalı Erkin’den kızları Mihran Ela'ya mesaj - Magazin haberleri
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    Şükran Ovalı Erkin, sosyal medya hesabından eşi Caner Erkin ile çekildikleri bu fotoğrafları 'Mihran Ela Erkin bu şarkı bizden sana sağlıkla geel...' notuyla paylaştı.

  • 4 Futbolcu Caner Erkin ve hamile eşi Şükran Ovalı Erkin’den kızları Mihran Ela'ya mesaj - Magazin haberleri
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    "CANIMSIN SEN"

    Adın başka, tadın başka

    Sığmıyorsun ele avuca

    Delisin sen

  • 5 Futbolcu Caner Erkin ve hamile eşi Şükran Ovalı Erkin’den kızları Mihran Ela'ya mesaj - Magazin haberleri
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    Dilerim ki benle yaşa

    Bildiklerin ezber değil

    Yenisin sen

  • 6 Futbolcu Caner Erkin ve hamile eşi Şükran Ovalı Erkin’den kızları Mihran Ela'ya mesaj - Magazin haberleri
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    Boşuna mı yaprak gibi

    Rüzgârına kapıldım ben

    Unutup kendimi bir divaneye

    Takıldım ben

    Ayağı eşikten dışarıda

    Git gidersen

    Bu gönül çoktan razı senden

    Nasıl istersen

  • 7 Futbolcu Caner Erkin ve hamile eşi Şükran Ovalı Erkin’den kızları Mihran Ela'ya mesaj - Magazin haberleri
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    Delip geçen gözlerinle

    Söylenmemiş sözlerinle

    Sırsın sen

  • 8 Futbolcu Caner Erkin ve hamile eşi Şükran Ovalı Erkin’den kızları Mihran Ela'ya mesaj - Magazin haberleri
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    Hiç oyunsuz, sorunsuz

    Ne bir eksik, ne bir fazla

    Canımsın sen

  • 9 Futbolcu Caner Erkin ve hamile eşi Şükran Ovalı Erkin’den kızları Mihran Ela'ya mesaj - Magazin haberleri
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    Senden önce, senden sonra

    İki ayrı devir, iki ayrı dünya

    Bir daha da olmayacak

    Hiçbir şey eskisi gibi yarınlarda .. Mihran Ela Erkin❤️ bu şarkı bizden sana sağlıkla geel .. 

  • 10 Futbolcu Caner Erkin ve hamile eşi Şükran Ovalı Erkin’den kızları Mihran Ela'ya mesaj - Magazin haberleri
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  • 11 Futbolcu Caner Erkin ve hamile eşi Şükran Ovalı Erkin’den kızları Mihran Ela'ya mesaj - Magazin haberleri
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