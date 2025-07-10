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        Haberler Gündem Güncel Çankırı'da 4 gün önce yanan alanda yeniden orman yangın çıktı | Son dakika haberleri

        Ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 23:34 Güncelleme: 11.07.2025 - 00:04
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        Ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
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        İlçeye bağlı Yuvasaray ve Çeltikbaşı köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Aynı bölgede 4 gün önce çıkan yangın, ekipler tarafından 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü.

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