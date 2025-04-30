CANLI | 52 Orduspor FK - Pazarspor

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

3. Lig Play-Off 1. Tur

20.00 | 52 Orduspor FK - Pazarspor

3. Lig Play-Off 2. Tur'a yükselen takımlar:

E.G. Mazıdağı Fosfat Spor

Muş Spor

B. Kütahyaspor

Kırıkkale FK

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A.E. K. Maraş İstiklal Spor

Küçükçekmece Sinopspor

Silivrispor

2. VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.