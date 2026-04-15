15 Nisan altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, haftanın ortasında dalgalı seyrini sürdürüyor. Çarşamba günü erken saatlerde son bir ayın zirvesine çıkan altın, doların yeniden güç kazanması ve küresel risk iştahındaki artışın etkisiyle kısmi bir geri çekilme yaşadı. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar ve vatandaşlar, "gram altın bugün ne kadar?", "çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 15 Nisan itibarıyla güncel altın fiyatlarında son durum…
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasında yeniden gündeme gelen barış görüşmeleri ve doların değer kazanması, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi sınırladı. Fiyatlarda görülen bu hareketlilik sonrası iç piyasada da altın fiyatları yakından izlenirken, gram, çeyrek ve ons altın için güncel rakamlar merak konusu oldu. 15 Nisan altın fiyatlarına dair son veriler haberimizde…
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ - SATIŞ)
6.938,0380
6.938,8720
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.834,72
4.835,93
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.100,3300
11.344,5600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.401,8400
45.240,1900
TAM ALTIN FİYATI
44.882,00
45.677,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.126,03
22.683,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.390,79
45.228,74
ATA ALTIN FİYATI
45.413,16
46.565,27
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.773,75
5.017,10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.276,59
6.581,91
GREMSE ALTIN FİYATI
111.773,00
115.410,00