        Haberler Bilgi Ekonomi 15 NİSAN 2026 ALTIN FİYATLARI LİSTESİ: 15 Nisan çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile altın alış satış tablosu

        15 Nisan altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları, haftanın ortasında dalgalı seyrini sürdürüyor. Çarşamba günü erken saatlerde son bir ayın zirvesine çıkan altın, doların yeniden güç kazanması ve küresel risk iştahındaki artışın etkisiyle kısmi bir geri çekilme yaşadı. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar ve vatandaşlar, "gram altın bugün ne kadar?", "çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 15 Nisan itibarıyla güncel altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 08:10 Güncelleme:
        Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasında yeniden gündeme gelen barış görüşmeleri ve doların değer kazanması, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi sınırladı. Fiyatlarda görülen bu hareketlilik sonrası iç piyasada da altın fiyatları yakından izlenirken, gram, çeyrek ve ons altın için güncel rakamlar merak konusu oldu. 15 Nisan altın fiyatlarına dair son veriler haberimizde…

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ - SATIŞ)

        6.938,0380

        6.938,8720

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.834,72

        4.835,93

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.100,3300

        11.344,5600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.401,8400

        45.240,1900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        44.882,00

        45.677,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.126,03

        22.683,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.390,79

        45.228,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        45.413,16

        46.565,27

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.773,75

        5.017,10

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.276,59

        6.581,91

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        111.773,00

        115.410,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

