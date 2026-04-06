Altın fiyatları düşüşe geçti! 6 Nisan 2026 bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Küresel piyasalarda doların güç kazanması ve ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin faiz indirimi beklentilerini zayıflatması, altın üzerinde baskı oluşturdu. Öte yandan İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi de piyasadaki dengeleri etkilerken, yatırımcılar 6 Nisan itibarıyla güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından izlemeye başladı. Peki, 6 Nisan 2026 bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 6 Nisan 2026 çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile altın alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ - SATIŞ)
6.658,8730
6.659,7050
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.644,63
4.646,04
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.660,73
10.895,55
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.648,82
43.454,00
TAM ALTIN FİYATI
44.293,00
45.550,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.256,97
21.792,87
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.648,82
43.454,00
ATA ALTIN FİYATI
44.935,86
46.076,15
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.696,64
4.916,83
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.151,23
6.435,32
GREMSE ALTIN FİYATI
109.860,00
112.489,00