        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATI: Gram altın bugün ne kadar? 6 Nisan 2026 çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile altın alış satış tablosu

        Altın fiyatları düşüşe geçti! 6 Nisan 2026 bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Küresel piyasalarda doların güç kazanması ve ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin faiz indirimi beklentilerini zayıflatması, altın üzerinde baskı oluşturdu. Öte yandan İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi de piyasadaki dengeleri etkilerken, yatırımcılar 6 Nisan itibarıyla güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından izlemeye başladı. Peki, 6 Nisan 2026 bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 6 Nisan 2026 çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile altın alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 07:34 Güncelleme:
        1

        Son dakika altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Altın piyasası yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar endeksindeki yükseliş ve ABD ekonomisine dair olumlu veriler, Fed’in faiz politikalarına yönelik beklentileri değiştirirken, bu durum altın fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu. İran’daki gelişmelerin enerji fiyatlarını yukarı yönlü etkilemesi ise küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. 6 Nisan Pazartesi günü itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. İşte 6 Nisan Pazartesi canlı altın kuru ile bugünün altın fiyatları alış satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ - SATIŞ)

        6.658,8730

        6.659,7050

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.644,63

        4.646,04

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.660,73

        10.895,55

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.648,82

        43.454,00

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        44.293,00

        45.550,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.256,97

        21.792,87

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.648,82

        43.454,00

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.935,86

        46.076,15

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.696,64

        4.916,83

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.151,23

        6.435,32

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.860,00

        112.489,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        12 soruda doğum izni
        12 soruda doğum izni
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Derbide zafer F.Bahçe'nin!
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Kadıköy'de tartışılan penaltı kararı!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Büyük maçlarda bir başka!
        Sergen Yalçın'dan penaltı isyanı!
        Sergen Yalçın'dan penaltı isyanı!
        Beşiktaş'tan penaltı tepkisi!
        Beşiktaş'tan penaltı tepkisi!
        Karşı şerit faciası! 4 ölü, 2 yaralı
        Karşı şerit faciası! 4 ölü, 2 yaralı
        Genç kadını bıçaklayıp gölete atmışlar
        Genç kadını bıçaklayıp gölete atmışlar
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        Suriye'de kritik zirve!
        Suriye'de kritik zirve!