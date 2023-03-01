Fed'in faiz artırımını sürdüreceği beklentileri ile altının ons değeri 2 ayın en düşük seviyesine çekildi. Altın fiyatları geçtiğimiz gün 1.100 TL psikolojik desteği aşağı yönlü kırarken gözler piyasaların izleyeceği yöne çevrildi. Yatırımcılar ve vatandaşlar 1 Mart gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte, 1 Mart 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum....

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