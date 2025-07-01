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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 TEMMUZ 2025: Altın yükselişini sürdürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 1 Temmuz Salı Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlayacağına dair iyimserlikle ikinci günde de yükseldi. Yatırımcılar, 2025 yılında en az iki faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya başladı. Perşembe günü açıklanacak istihdam raporu da ABD Hazine tahvillerinde getirilerin düşmesine neden olabilecek olası bir etken olarak görülüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte, 1 Temmuz 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 07:31 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:44
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        1

        Altın fiyatları 1 Temmuz Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlayacağına dair iyimserlikle ikinci günde de yükseldi. Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 0,9 yükseldikten sonra yaklaşık 3.310 dolar seviyesinde işlem gördü. Anlık verilere göre gram altın, saat 10.07 itibarıyla 4272 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Temmuz 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.272,5470

        Satış: 4.272,9570

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.315,69

        Satış: 3.316,34

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.836,0800

        Satış: 6.986,2800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.344,3000

        Satış: 27.859,6800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.482,00

        Satış: 27.832,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.610,97

        Satış: 13.953,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.307,28

        Satış: 27.822,47

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.409,94

        Satış: 28.102,07

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.307,65

        Satış: 3.276,93

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.845,26

        Satış: 4.073,42

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.493,00

        Satış: 69.687,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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